Drievoudig moordverdachte Thijs H. opnieuw voor rechter

De zaak van drievoudig moordverdachte Thijs H. gaat maandag verder in de rechtbank in Maastricht. Het gaat wederom om een voorbereidende zitting. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag hun deuren vanwege het coronavirus. Urgente zaken gaan wel door, maar zonder publiek. Ook voor H. is het virus aanleiding om niet bij zijn zitting aanwezig te zijn.

Tijdens de vorige zitting drie maanden geleden werd duidelijk dat deskundigen van het Pieter Baan Centrum de geestesgesteldheid van H. nogmaals gaan onderzoeken. De ouders, zus en een ex-vriendin van de verdachte worden ook opnieuw verhoord als getuige. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat H. simuleert, liegt of de psychotische klachten aandikt.

H. wordt ervan verdacht vorig jaar mei drie mensen te hebben doodgestoken in Den Haag en Heerlen. Hij heeft dat eerder al bekend. De 28-jarige H. zou op 4 mei vorig jaar in Den Haag een willekeurige vrouw die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes dood hebben gestoken. Drie dagen later zou hij een man en een vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt. De verdachte woonde sinds kort op kamers in Den Haag.

Eerder deze maand oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de kliniek waar H. werd opgenomen nadat hij drie mensen had doodgestoken, niet genoeg had gedaan om te voorkomen dat hij ervandoor ging. H. had zich bebloed gemeld bij de Mondriaan-kliniek in Maastricht. Nog diezelfde avond nam hij de benen. Hij keerde al gauw terug, maar ontkwam onmiddellijk weer.