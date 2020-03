Duizenden extra zorgmedewerkers melden zich om te helpen

Steeds meer mensen met een zorgachtergrond bieden aan om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 is een coördinatiepunt begonnen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Al ruim 3000 mensen hebben zich aangemeld.

Het gaat onder meer om gepensioneerde verpleegkundigen, mensen met een zorgopleiding die ander werk zijn gaan doen, studenten van zorgopleidingen en verpleegkundigen van wie de BIG-registratie is verlopen.

Wie een achtergrond heeft in de zorg en een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden via de site nu91coronadossier.nl. “Zodra de nood aan de man is, hebben we dan een database beschikbaar met extra zorgverleners”, legt voorzitter van NU’91 Stella Salden uit. De organisatie nam het initiatief omdat veel berichten binnenkwamen van mensen die willen helpen, maar niet weten waar ze zich moeten aanmelden.

De beroepsvereniging gaat over het coördinatiepunt in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en zegt ook al positieve reacties van werkgevers te hebben gekregen.