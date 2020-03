Euthanasiezorg beperkt wegens coronavirus

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de hulpverlening bij euthanasie door artsen en verpleegkundigen. Volgens het Expertisecentrum Euthanasie is het niet verantwoord meer en niet in het belang van de volksgezondheid, van de patiënten, hun naasten en medewerkers van het centrum om de huidige zorgverlening voort te zetten.

Het expertisecentrum neemt in elk geval tot 6 april tijdelijk geen nieuwe patiënten aan. Indien het verrichten van euthanasie al is afgesproken of toegezegd, dan alleen in het bijzijn van een zeer beperkte groep naasten.

“Bijzondere omstandigheden dwingen ons echter tot deze onvermijdelijke stappen”, aldus het Expertisecentrum. “Hoe wrang ook: euthanasiezorg kan niet als hoogste prioriteit binnen de gezondheidszorg gekenmerkt worden.”

Bij het expertisecentrum werken 165 ambulante artsen en verpleegkundigen, die ook op andere plaatsen in de gezondheidszorg actief zijn, bijvoorbeeld als huisarts of artsen die werken op de intensive care van een ziekenhuis. Het besmettingsgevaar wordt op het ogenblik te groot geacht.