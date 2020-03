In veel regio’s geen buurtbussen de weg op door coronavirus

Vervoermaatschappij Connexxion laat in Zeeland, op Goeree-Overflakkee, in de Hoeksche Waard en in het noorden van Noord-Holland geen buurtbussen rijden om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. “In een buurtbus zitten de mensen dichter op elkaar dan in een gewone bus, dus dat maakt het risico op besmetting groter”, aldus een woordvoerster van Connexxion.

Ook vervoerder Arriva heeft veel buurtbusritten geschrapt, onder meer in Friesland, Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Rivierenland en de Achterhoek. Evenmin rijdt de buurtbus in het Rijk van Nijmegen. Vervoersbedrijf QBuzz laat geen buurtbussen in Groningen en Drenthe rijden.

Vooral mensen die kwetsbaarder zijn voor het coronavirus, zoals ouderen, maken gebruik van buurtbussen. Ook speelt mee dat een buurtbus alleen een deur aan de voorkant heeft en dat passagiers dus langs de chauffeurs moeten om de bus in -en uit te gaan. In lijnbussen kunnen mensen aan de achterkant in- en uitstappen.

In de buurtbussen zitten vrijwilligers achter het stuur. Een buurtbus mag maximaal acht passagiers vervoeren.