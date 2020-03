Nog maar dertig mensen per uitvaart

Bij uitvaartplechtigheden mogen vanaf dinsdag nog maar maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Dat zegt Heidi van Haastert van de BGNU, de branchevereniging voor de uitvaartsector. In overleg met families moet worden vastgesteld welke dierbaren worden uitgenodigd.

De Landelijke Vereniging van Crematoria en Dela, de uitvaartondernemer die jaarlijks 33.000 van de 106.000 uitvaarten in ons land verzorgt, gaan deze lijn volgens hun zegslieden volgen. Tot de maatregel werd maandag rond het middaguur besloten. De plechtigheden op maandag gaan nog door als gepland.

Bij geen enkele begrafenis of crematie wordt voorlopig ook nog koffie geschonken, om te voorkomen dat mensen elkaar dan toch weer gaan aanraken. Ook werken de uitvaartondernemers niet meer mee aan een nazit elders.

“Het is echt verschrikkelijk voor de nabestaanden dat dit moet. Want als er iets is dat op zo’n moment helpt, is het aandacht en aanwezigheid”, aldus de woordvoerder van de vereniging van crematoria. Ook Dela noemt de maatregelen “zeer ingrijpend voor de nabestaanden”.