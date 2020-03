Ook Broekers-Knol moet thuis te werken

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) moet twee weken thuis werken. Ze is mogelijk in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is er verder niets aan de hand met de 73-jarige bewindsvrouw en voelt ze zich goed. “Het is een voorzorgsmaatregel.”

Eerder werd al bekend dat ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) uit voorzorg thuis werken omdat ze contact hebben gehad met een collega die het coronavirus heeft opgelopen.