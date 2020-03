Reisbureaus vragen om steun vanwege coronavirus

De overheid moet met een flink steunpakket komen voor de reisbranche, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Daarop heeft voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR aangedrongen in een telefoongesprek met de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De minister beloofde de situatie onder de aandacht te brengen van het kabinet.

“Naast de maatregel waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om werktijdverkorting aan te vragen, wil ik de overheid oproepen met aanvullende, substantiĆ«le, sectorspecifieke financiĆ«le maatregelen de reissector te steunen”, aldus Oostdam. In het gesprek met Blok heeft hij zijn standpunt verder toegelicht.

Blok betuigde zijn betrokkenheid bij de reissector “in deze bizarre tijden”, waarin het toerisme lijdt onder de ingrijpende maatregelen om het coronavirus in te dammen. De grootste reisorganisaties zoals Corendon, Sunweb en TUI hebben een streep gezet door een groot deel van de vakantiereizen die deze maand zouden vertrekken. Al die vakanties moeten worden of geannuleerd of omgeboekt naar een later tijdstip. Omboeken kan ook later worden gedaan met een zogeheten ‘coronavoucher’.