Premier Mark Rutte heeft in zijn toespraak gezegd dat de maatregelen tegen coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Dat zei hij in een toespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje.

Hij bood zijn medeleven aan aan de nabestaanden en aan degenen die lijden onder longvirus. “Je vraagt je af: gebeurt dit echt!”, zei hij.