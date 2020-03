Speech Rutte ook te horen op de meeste radiozenders

Nederlanders die maandagavond niet in staat zijn de televisietoespraak van premier Mark Rutte te volgen, kunnen ook de radio aanzetten. Vrijwel alle grote zenders zenden de speech in zijn geheel uit, bevestigen woordvoerders van de NPO en Talpa Radio.

De nu al historische toespraak is om 19.00 uur bij de NPO te horen op Radio 1, Radio 2, Radio 4 en Radio 5. Ook 3FM en FunX besteden er op dat moment aandacht aan.

De stem van Rutte klinkt dan ook op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica, die de toespraak in zijn geheel uitzenden.

Vanwege de coronacrisis heeft NPO Radio 1 zijn programmering maandag aangepast. Tussen 18.00 en 19.30 uur is het Corona-spreekuur, een gezamenlijke uitzending van de NOS/NTR en EO met Lara Rense en Tijs van den Brink. Bureau Buitenland wordt later uitgezonden in verband met de toespraak van Rutte.