Strafprocessen volop van de rol gehaald door coronavirus

De crisis rond het coronavirus en de sluiting van gerechtsgebouwen leidt deze en volgende week tot een fikse verstoring in een aantal grote strafprocessen. Dinsdag zou het Openbaar Ministerie in de gerechtsbunker in Amsterdam de strafeisen formuleren in de zaak rond de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. De zittingen tot en met 30 maart in die zaak zijn echter alle van de rol gehaald en tot nader order uitgesteld.

Ook het toch al slepende proces tegen Geert Wilders, dat op maandag 23 maart zou worden hervat, is uitgesteld en gaat op zijn vroegst op 6 april verder. Wilders staat in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag terecht voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’. Verslavingsgoeroe Keith Bakker staat vrijdag in een zedenzaak terecht voor de rechtbank in Amsterdam. De zaak zou inhoudelijk behandeld worden, maar dat wordt tot nader order uitgesteld. Het voorarrest van Bakker komt wel aan de orde.

Het MH17-proces staat volgende week maandag op de planning om hervat te worden. Of dat gaat gebeuren of dat ook deze zitting uitgesteld wordt, moet voor woensdag duidelijk worden.

De diverse gerechtsgebouwen in Nederland sluiten met ingang van dinsdag de poorten, zo werd eerder al bekendgemaakt. Urgente zaken gaan door, als er rechterlijke beslissingen aan de orde zijn, over bijvoorbeeld het voorarrest van verdachten. De toegang tot die zaken wordt beperkt. Publiek is voorlopig niet meer welkom bij zittingen, journalisten alleen na overleg.

Vonnissen worden uitgesproken, maar in een beperkte setting. Ook de uitspraak in de zaak tegen de Utrechtse tramschutter, Gökmen T., zal worden gedaan. Het was maandag nog niet duidelijk onder welke aanpassingen dat zal gebeuren.