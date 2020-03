TUI sluit 140 reisbureaus tot eind maart

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, sluit TUI de 140 reisbureaus vanaf dinsdag tot en met 31 maart. De reisbureaus zijn in die periode wel van 9.00 tot 17.00 uur op hun eigen telefoonnummer bereikbaar en ook via social media en de website.

Net als andere reisorganisaties heeft TUI een streep gezet door een groot deel van de vakantiereizen die deze maand zouden vertrekken. Al die vakanties moeten worden geannuleerd of omgeboekt naar een later tijdstip. Omboeken kan ook later worden gedaan met een zogeheten ‘coronavoucher’.