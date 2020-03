Tweede Kamer onder de indruk van toespraak Rutte

De toespraak van minister-president Mark Rutte over de coronacrisis is in de Tweede Kamer over het algemeen met instemming ontvangen. Veel Kamerleden noemen de speech van de premier “indrukwekkend”.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van “een eerlijke en indringende boodschap” van Rutte. “Laten we zijn woorden ter harte nemen: gezamenlijk belang boven eigen belang. Laten we op elkaar letten.”

“Het kabinet luistert heel goed naar experts, weet wat het doet en doet wat het kan”, aldus fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. “En wij allemaal zijn dankbaar voor de helden in de zorg en zorgen nu ook extra goed voor elkaar.”

“We moeten dit samen doen”, zegt ook SP-leider Lilian Marijnissen. “Laten we alles doen om onze ouderen en meest kwetsbaren te beschermen en onze zorgverleners te helpen.”

Volgens DENK-Kamerlid Farid Azarkan heeft Rutte goed uitgelegd welk scenario wordt gevolgd. “Complimenten aan alle hulpverleners en ondersteunend personeel. Laten we met elkaar samenwerken en naar elkaar omzien.”

SGP-voorman Kees van de Staaij noemt de boodschap van de premier “helder en openhartig, maar ernstig”. Zijn partij “bidt de regering en allen in de zorg heel veel kracht en wijsheid toe in de komende, moeilijke maanden.”

50PLUS-leider Henk Krol spreekt van een “indrukwekkende toespraak” en stelt vast dat Rutte “zichtbaar vermoeid” was. “Goed dat hij speciale aandacht had voor ouderen en zwakkeren. Laten we nu solidair zijn. We moeten hier samen tegen vechten.”

PVV-leider Geert WIlders is nog altijd kritisch. “Rutte moet alles doen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden en het virus zich zo min mogelijk verspreidt”, vindt hij. “Een lockdown, waar veel landen al voor kiezen, helpt daarbij. Jammer dat hij daar niet voor kiest.”