Vicevoorzitter Timmermans in zelfquarantaine om virus

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft zichzelf afgelopen weekend in quarantaine gezet vanwege eerder contact met een Franse staatssecretaris die is besmet is met het coronavirus. Timmermans (58) voelt zich volgens ingewijden “pico bello”, maar werkt uit voorzorg tot en met vrijdag thuis.

Het gaat om dezelfde staatssecretaris met wie minister Stientje van Veldhoven van Milieu op 6 maart in Brussel contact had. Daar lanceerde ze, in aanwezigheid van deze Brune Poirson en ook Timmermans, het Europese Plastic Pact. Van Veldhoven is nadat de besmetting bij de Française bekend was geworden, thuis gaan werken.

Volgens een woordvoerder van de commissie is er “geen indicatie” dat Timmermans is besmet. De andere 26 leden van het dagelijks EU-bestuur zijn niet in quarantaine.