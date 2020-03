Ziekenhuizen: genoeg capaciteit, mondmaskers grootste zorg

Ziekenhuizen hebben vooralsnog voldoende capaciteit om de toeloop van patiënten met het coronavirus het hoofd te bieden. Grootste zorg is nu het dreigende tekort aan neus-mondmaskers, vertelt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

“Er worden wel partijen beloofd, maar het komt maar druppelsgewijs binnen.” Over de verdeling van bestaande voorraden wordt continu gecommuniceerd door alle betrokken organisaties, zegt hij.

Een grote zending van de beschermende maskers voor zorgverleners zou onderweg zijn naar Nederland, maar daarover had de woordvoerder geen verdere informatie. Het feit dat ziekenhuizen ingrepen die niet acuut noodzakelijk zijn uitstellen, zorgt ervoor dat voorraden minder snel slinken. “Maar het is spannend.”

De hoop is ook dat in productieland China, waar het aantal besmettingen volgens de autoriteiten inmiddels over zijn piek heen is, de productie weer steeds meer op gang komt.

In de komende dagen voorzien de Nederlandse ziekenhuizen een toename van het aantal patiënten. Volgens de NVZ is de structuur van de zorg in Nederland goed, zijn ziekenhuizen in heel het land al sinds vorige week volop bezig met voorbereidingen en kan “snel gehandeld worden”. De vereniging is blij met het kabinetsbesluit om het land grotendeels plat te leggen. “Het virus is een onzichtbare vijand. Als het lukt om het aantal besmettingen te doseren, voorkomen we dat de piek boven de zorgcapaciteit uitkomt. Anders krijg je een Italiaans scenario.”

De NVZ merkt verder dat veel onzinberichten opduiken over de situatie in ziekenhuizen. Zo ging afgelopen weekend op sociale media een bericht rond over het Amphia Ziekenhuis in Breda dat in een hel zou zijn veranderd. “Daar klopt helemaal niks van”, zegt de NVZ-zegsman. Amphia liet zelf ook weten dat het bericht “nep is en niet strookt met de werkelijkheid in het ziekenhuis”. De situatie is voor nu onder controle. “Het zijn en blijven natuurlijk enorm intense tijden voor getroffen patiënten en hun naasten.”