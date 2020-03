4000 euro voor door coronavirus zwaar getroffen bedrijf

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen 4000 euro tegemoetzien van het kabinet. Onder meer de horeca en de cultuursector kunnen daarop aanspraak maken, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

De tegemoetkoming is onderdeel van een noodpakket voor de economie dat het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. Dat bevat ook andere maatregelen die bedrijven lucht moeten geven om de uitbraak van het coronavirus te doorstaan. Het gaat om maatregelen voor de korte termijn, zoals uitstel van de belastingafdracht, en steunmaatregelen voor de langere termijn.

Bedrijven die in ernstige problemen komen doordat ze bijvoorbeeld nauwelijks klanten en/of personeel meer hebben, kunnen aankloppen bij een “noodloket”, zegt Wiebes. Welke bedrijven precies in aanmerking komen, maakt hij binnenkort bekend. De regeling is bedoeld voor bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, die de deuren voorlopig hebben moeten sluiten.