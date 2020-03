Al 7000 mensen bieden zorghulp aan

Al ruim 7000 mensen met een zorgachtergrond hebben zich aangemeld om te helpen in “de strijd tegen het coronavirus”, zoals beroepsorganisatie NU’91 het verwoordt. De organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden is een co√∂rdinatiepunt begonnen. Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten en mensen met een achtergrond in de zorg die ander werk doen, maar nu een bijdrage willen leveren aan de zorg, zich registreren.

Aanmelden kan op de site nu91coronadossier.nl. “Zodra de nood aan de man is, hebben we dan een database beschikbaar met extra zorgverleners”, legde NU’91 eerder uit.

“We zijn druk bezig met werkgeversorganisaties om alles goed in kaart te brengen en om uit te zoeken hoe we dit logistiek zo goed mogelijk kunnen regelen”, aldus de organisatie.