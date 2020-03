Campagne #ikleesthuis moet lezen in coronatijd bevorderen

Mensen die thuis zitten vanwege maatregelen tegen het coronavirus, kunnen zich vermaken met een goed boek. Dat oppert de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), die met een campagne komt om zoveel mogelijk mensen in deze tijd aan het lezen te krijgen. Met de hashtag #ikleesthuis, bedacht door schrijfster en kinderboekenambassadeur Manon Sikkel, kun je op social media leestips met elkaar delen.

‘Zit je thuis vandaag? Gelukkig kun je daar ook veel beleven. Met een boek!’, is een van de slogans van de campagne, evenals ‘Vandaag niet naar buiten? Dan haal je de wereld toch gewoon binnen? Met een boek!’. Deze teksten zijn te zien op posters die in het hele land in abri’s, maar ook online en als advertentie in de kranten zijn te zien.

De boekenbranche wil hiermee iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd.