Coronatoespraak Mark Rutte zorgt voor record op NPO 1

De toespraak van premier Mark Rutte in verband met de coronacrisis werd maandagavond door bijna 5,4 miljoen mensen bekeken op NPO 1. Nooit eerder stemden zo veel mensen af op de televisiezender buiten de grote voetbalwedstrijden om, laat een woordvoerder van Stichting KijkOnderzoek (SKO) weten.

De drie best bekeken programma’s sinds SKO in 2002 begon met het meten van de kijkcijfers zijn voetbalwedstrijden. Gevolgd door het interview dat Peter R. de Vries in 2008 had met Joran van der Sloot. Voor deze uitzending op SBS6 bleven destijds ruim zeven miljoen mensen thuis. Het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2002 was met ruim zes miljoen kijkers op NPO 2 het op één na best bekeken niet-voetbalprogramma.

De toespraak van Rutte op NPO 1 staat op de derde plaats van best bekeken programma’s buiten het voetbal om, maar met het aantal kijkers op andere zenders erbij opgeteld, scoort hij hoger. De speech werd maandag namelijk ook uitgezonden op RTL 4 en SBS6. Op RTL 4 keken ruim 1,2 miljoen mensen naar een extra uitzending van het RTL Nieuws die om 18.00 uur begon. Ook daarin was de toespraak live te zien. Op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 446.000 mensen bekeken.