Eerste coronabesmetting op Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een inwoner van Sint-Maarten die onlangs naar Engeland is gereisd en via Miami naar het eiland is teruggekeerd.

Minister-president van Sint-Maarten Silveria Jacobs maakte dat dinsdag bekend. Ze liet weten dat de komende twee weken alleen nog maar inwoners van Sint-Maarten het land mogen binnenkomen en dat per 18 maart alle scholen op het eiland voor twee weken dichtgaan.

Jacobs probeerde de bevolking gerust te stellen. Ze zei dat er voldoende eten en drinken op het eiland is en ook dat er elektriciteit, water en internet is voor de bewoners. “Dus geen paniek’, aldus Jacobs.