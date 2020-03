Woonwarenhuis IKEA houdt zijn dertien vestigingen in Nederland in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Het Zweedse bedrijf doet dat om de gezondheid van het personeel en klanten te kunnen waarborgen. De webwinkel van IKEA blijft wel gewoon open. Voor de bezorgers en monteurs van meubelen en de installateurs van keukens en badkamers zijn extra maatregelen genomen. Ook de winkels van IKEA in België en Portugal gaan tot nader order dicht.