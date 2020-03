Kaartverkoop concert popgroep BTS maand opgeschoven

De kaartverkoop voor de Europese tournee van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS gaat ruim een maand later van start. Ook de tickets voor de show in Rotterdam, die op 8 juli gepland staat in De Kuip, zijn pas later verkrijgbaar. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt.

Leden van de officiĆ«le fanclub zouden eigenlijk vanaf woensdag al kaartjes kunnen kopen en de reguliere verkoop zou vrijdag starten. Die data zijn nu verplaatst naar 29 april en 1 mei “vanwege huidige ontwikkelingen”. De nieuwe data zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen.

Nederlandse fans hebben even geduld moeten hebben voor een optreden van de populaire K-pop-band. In 2018 waren de mannen van BTS voor het laatst in Nederland. Toen was het concert in de Ziggo Dome binnen een kwartier uitverkocht.