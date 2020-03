LAKS blij met duidelijkheid: afronden schoolexamens topprioriteit

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kan zich vinden in het besluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de schoolexamens door te laten gaan. “Het afronden van de schoolexamens is nodig om je diploma te halen, een topprioriteit voor leerlingen. Het is daarom goed als die op een verantwoorde manier door kunnen gaan”, aldus voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. “Door het besluit krijgen veel scholieren eindelijk duidelijkheid voor de komende tijd.”

In een dinsdagmiddag verstuurde brief aan de Tweede Kamer kondigt onderwijsminister Arie Slob aan dat hij eindexamenleerlingen ruimte biedt om hun schoolexamens later te doen.

Dinsdag is over de te nemen maatregelen overleg geweest tussen het ministerie, LAKS en andere onderwijsorganisaties.