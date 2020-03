Scholen gaan inventief om met thuisonderwijs

Op de tweede dag dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs noodgedwongen dicht zijn vanwege het coronavirus, blijken leraren en leerlingen vindingrijk in het bedenken van oplossingen. Onderwijs op afstand, zoals online, via skype of telefonisch krijgt steeds meer vorm. De komende weken of mogelijk zelfs maanden is creativiteit met vormen van thuisonderwijs de uitdaging.

Nu het merendeel van de kinderen wekenlang thuis moeten blijven vanwege het coronavirus is het belangrijk dat ze niet op de bank gaan hangen, maar in beweging blijven. Daarom zijn Haagse gymleraren een nieuw kanaal op YouTube begonnen. Ze leren kinderen wat voor oefeningen ze thuis kunnen doen, “met materiaal dat in huis aanwezig is zoals sokken, pannen en wc-rollen.”

De kinderen kunnen bijvoorbeeld sokken in pannen gooien, of springen met wc-rollen. In een andere oefening bouwt een gymleraar met één hand een toren van wc-rollen tijdens een zogenoemde voorligsteun. Het YouTube-kanaal is een initiatief van alle gymleraren van openbare basisscholen in Den Haag.

Op veel scholen wordt gewerkt met online-leerprogramma’s zoals Gynzy en Taalblobs. Wie voor het eerst met zo’n programma werkt, kan bij Gynzy hulp krijgen van buddy’s, ervaringsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in “onderwijs op afstand”. Maar naast onlineoplossingen, bieden scholen ook nog gewoon “papieren oplossingen” voor thuis. Op de Minister Calsschool in Naarden legde het personeel thuiswerkpakketjes op het schoolplein neer. Leerlingen konden die een voor een ophalen, om besmetting te voorkomen.

Op een vmbo-school in Drachten wordt gewerkt met een weektaak. Elke vrijdag krijgen leerlingen de weektaak waarin precies staat wat ze precies voor elk vak moeten doen. De weektaak is voorzien van een QR-code waarmee die gescand kan worden. “Normaal laten de leerlingen aan het einde van de les zien wat ze gedaan hebben. Dit is nu hun eigen verantwoordelijkheid”, zegt een leraar. Afspraak is dat docenten dan binnen 24 uur antwoord geven op vragen van leerlingen. Via een toepassing van Google is te zien hoeveel leerlingen op de site komen en daar ook daadwerkelijk huiswerk maken.