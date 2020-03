Schoolexamens mogen onder voorwaarden doorgaan

De schoolexamens voor middelbare scholieren kunnen de komende tijd doorgaan, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn. Dat laat het ministerie van Onderwijs dinsdag weten.

Toen de sluiting van de scholen vorige week bekend werd gemaakt, werd al benadrukt dat de prioriteit de komende tijd bij de examenleerlingen zou liggen. Voor de leerlingen in hun laatste jaar “wordt alles in het werk gesteld om ze examens te laten maken”, aldus het ministerie. Dat betekent dat scholen nu voor hen de deuren weer mogen openen.

De scholen en leerlingen moeten zich ook aan een aantal hygiƫnevoorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houden.

Leerlingen die ziek zijn of thuis in quarantaine zitten, krijgen op een later moment de kans het schoolexamen af te ronden. Dat moet dan wel gebeuren voor het centraal schriftelijk eindexamen begint. Dat staat vooralsnog gepland voor 7 mei. Of dat doorgaat, wordt uiterlijk 6 april besloten.

Scholen krijgen ook meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Normaal moet dat minimaal tien dagen voordat de centrale examens beginnen, nu krijgen scholen de tijd tot aan het centrale examen zelf.