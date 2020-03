‘Thuiswerkers, neem elke tien minuten een micropauze’

Neem elke tien minuten een micropauze en werk niet in direct zonlicht. Dat adviseert de RSI-vereniging aan thuiswerkers. Die organisatie focust zich op het voorkomen van klachten in de bovenrug, nek, schouders en armen.

Veel mensen die niet gewend zijn om thuis te werken, kampen al snel met pijnklachten door een slechte houding. Reint Alberts, fysiotherapeut en voorzitter van de RSI-vereniging, adviseert thuiswerkers hun laptop op ooghoogte te zetten.

“Probeer ook lopend te bellen, een kussen in je rug te zetten en elke tien minuten een pauze van een paar seconden te nemen. Even lopen, bijvoorbeeld”, zegt Alberts. Ook adviseert hij om niet bij een raam te zitten. “Het felle zonlicht is een te groot contrast met je beeldscherm.” Dat kan hoofdpijnklachten opleveren.

De RSI-voorzitter wijst werkgevers erop dat thuiswerken voor meer stress kan zorgen. “Vraag niet te veel van je personeel. Als iemand opeens tussen de luiers zit te werken, werkt dat een stuk minder ontspannen.”