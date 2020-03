Waddeneilanden voorlopig niet op slot voor toeristen

De Waddeneilanden gaan voorlopig niet op slot voor toeristen. Veel bewoners van de eilanden en sommige lokale politieke partijen willen dat wel om besmetting met het coronavirus te voorkomen, maar de vijf gemeentebesturen zeggen dat alleen de veiligheidsregio of het kabinet daarover een besluit kan nemen. “We begrijpen de zorgen van de eilanders heel goed, maar we doen geen oproep aan toeristen om weg te blijven”, aldus gemeentesecretaris Anne Wiedema van Vlieland.

Op de Waddeneilanden was tot dinsdagmorgen nog geen enkel geval van besmetting met het virus. “Inwoners zeggen: we zijn nog schoon en laat dat alsjeblieft zo blijven. Maar het is natuurlijk helemaal niet zeker of er nog geen besmetting is, het is alleen niet vastgesteld”, legt een woordvoerder van de gemeente Ameland uit.

Politieke partij Samen Terschelling probeerde maandagavond een gemeentelijk verbod op toeristische tripjes naar het eiland te realiseren, maar werd heel snel teruggefloten door de gemeente en de andere raadsfracties op het eiland. ” Dus we kunnen met z’n allen voor de lol op de veerboot naar Terschelling gaan zitten. Onbegrijpelijk. Het is nogal makkelijk om de boel af te schuiven naar de veiligheidsregio”, vindt de fractie.

De veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben het aantal passagiers dat per keer kan meevaren sinds dinsdag beperkt. De rederijen hebben de indruk dat het wat minder druk is, omdat mensen gehoor geven aan de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Een aantal bungalowparken op de eilanden heeft voorlopig de deuren gesloten, onder meer omdat horeca- en sportfaciliteiten toch al dicht moesten. Ook attracties zoals de dagelijkse Robbentocht op Ameland zijn vanwege besmettingsgevaar geschrapt. Volgens de VVV op Schiermonnikoog is er voor toeristen niet veel te doen. Vakantiegangers kunnen nog wel een accommodatie boeken, maar het eiland maakt zich wel zorgen over de beperkte medische capaciteit op Schiermonnikoog.

De Veiligheidsregio Fryslân, waar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog onder vallen, kon dinsdag niet zeggen of het toerisme naar de eilanden op korte termijn wordt besproken.