Watergebruik keldert tijdens toespraak van Rutte

Tijdens de televisietoespraak van premier Mark Rutte maandagavond is in Nederland het watergebruik gekelderd. Volgens waterbedrijf Vitens was er gedurende de toespraak over het coronavirus een halvering te zien in het waterverbruik.

De plotselinge afname van het waterverbruik leidde tot een drukverschil, waardoor een lek ontstond in een transportleiding in de Havikerwaard in de provincie Gelderland. Vitens transporteert het drinkwater nu via een andere leiding, zodat omwonden toegang houden tot drinkwater en het lek kan worden hersteld. Het lek heeft bij Vitens geen andere storingen opgeleverd.

De oproep om vaker de handen te wassen leidt volgens Vitens niet tot een bijzondere toename van het drinkwatergebruik. Het overgrote deel van het drinkwater wordt gebruikt voor douchen, het doorspoelen van het toilet en het gebruik van de wasmachine.

Miljoenen mensen keken maandagavond naar de live uitgezonden toespraak van Rutte. Bijna 5,4 miljoen mensen stemden daarvoor af op NPO 1, daarnaast was de toespraak te zien op RTL 4 en SBS6.