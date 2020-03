Wiebes: onhandig uitgedrukt over zzp-ers

De uitspraak over zzp-ers had “een stuk handiger gekund”. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag tijdens een persconferentie over steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en dus ook zelfstandigen zonder personeel.

Afgelopen weekend zei de minister in het tv-programma WNL op Zondag dat zelfstandigen “wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ‘ik hoef geen vast dienstverband’. Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen”. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Nu zegt de minister dat hij zich onhandig heeft uitgedrukt. “We waren het weekend al bezig met deze maatregelen, maar daar kon ik toen nog niks over zeggen.”

Het kabinet trekt tientallen miljarden uit voor bedrijven die door het coronavirus met financiƫle problemen kampen of daarmee gaan kampen.