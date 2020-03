Ahoy: annuleren Eurovisiesongfestival is enig juiste besluit

Het schrappen van het Eurovisiesongfestival in verband met het coronavirus doet pijn, maar het is het enige juiste besluit. Dat is de reactie van Rotterdam Ahoy, waar het liedjesspektakel zou worden gehouden, op de beslissing van de Europese omroeporganisatie EBU.

“Met volle overgave hebben we met een groot team van enthousiaste mensen de afgelopen 10 maanden aan dit bijzondere event gewerkt en dan is dit ontzettend zuur”, zo staat in een verklaring van de evenementenaccommodatie. “Maar gezondheid en veiligheid gaan voor alles, van alle bezoekers, delegaties, medewerkers en partners binnen dit project.”

Ahoy-directeur Jolanda Jansen hoopt dat Rotterdam volgend jaar alsnog de locatie zal zijn voor het Eurovisiesongfestival. “Net als de organiserende organisaties NPO, NOS en AVROTROS, willen wij ook dat Rotterdam de gaststad voor het eerstvolgende Eurovisiesongfestival wordt. Het is natuurlijk een enorm grote, internationale productie en door deze onvoorziene omstandigheden moet alles opnieuw worden bekeken, besproken en gecheckt. Dat gebeurt momenteel met de vele partijen die betrokken zijn, dus dat vraagt tijd en geduld van ons allen.”