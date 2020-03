Bruins versoepelt regels voor voormalig zorgpersoneel

Verpleegkundigen en artsen die afgelopen jaren zijn gestopt met werken, moeten gemakkelijker in de zorg kunnen bijspringen nu de nood aan de man is vanwege het coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat daarom de regels oprekken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met de beroepsverenigingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Bruins nieuwe kaders vastgesteld voor niet-praktiserende artsen en verpleegkundigen. Zij moeten officieel staan ingeschreven in het BIG-register om zelfstandig weer aan het werk te mogen, maar voor hen wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt. Voorwaarde is wel dat zijn of haar BIG-registratie verliep na 1 januari 2018.

Verder wil de minister ook het aanbod van het extra zorgpersoneel beter co√∂rdineren. Bruins is samen met de sociale partners, beroepsorganisaties en Regioplus, de landelijke koepel van regionale werkgevers, “aan de slag om te zorgen dat het aanbod van extra zorgprofessionals terechtkomt op de plaats waar het nodig is”.