Gemeenten stellen innen van belasting uit

In meerdere gemeenten hoeven ondernemers en inwoners voorlopig geen lokale belastingen te betalen. De gemeenten stellen het incasseren van het geld uit om mensen die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen.

In Almere en Zutphen kunnen ondernemers uitstel van betaling van hun lokale belastingen aanvragen als ze door het virus in betalingsproblemen komen. Oisterwijk en Goirle beginnen twee maanden later met het innen van belastingen, niet eind maart maar pas eind mei. Dit geldt voor zowel inwoners als ondernemers. Harderwijk zal aanslagen niet voor 31 mei versturen. Als mensen recht hebben op geld terug, maakt de gemeente dit zo snel mogelijk over. Tot 31 mei 2020 worden dwanginvorderingen gestopt en worden boeterentes niet in rekening gebracht.

In Gorinchem zijn “inwoners en organisaties die financieel in de problemen komen tot 31 juli niet verplicht de lokale belastingen te betalen”. In Wierden hoeven ondernemers hun lokale belastingen niet voor 31 augustus te betalen, en ondernemers kunnen verder uitstel aanvragen. Schagen stuurt voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen, “er is geen handhaving op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen”.

In Noordwijk hoeven ondernemers hun onroerendezaakbelasting en hun rioolheffing pas in het laatste kwartaal te betalen. Daarnaast legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelastingen op. Volgens Noordwijk is met die heffingen in totaal bijna 6 miljoen euro gemoeid.