Kamer opnieuw in debat over coronacrisis

De Tweede Kamer gaat woensdag opnieuw in debat met het kabinet over de coronacrisis. Het steunpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde voor bedrijven en kleine ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, zal een van de onderwerpen zijn.

Premier Mark Rutte zal zich samen met de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiƫn), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) verantwoorden voor de ongekende maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de scholen werden gesloten klonk regelmatig de kritiek dat het kabinet niet genoeg zou doen. Ook nu dringen sommige partijen aan op nog ingrijpendere stappen, zoals bijvoorbeeld buurlanden Belgiƫ en Duitsland nemen.

De laatste keer dat de Kamer over de maatregelen tegen het coronavirus sprak, was vorige week donderdag. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo besloot het kabinet zondag alsnog de scholen te sluiten, evenals de horeca. Ook werd mensen op het hart gedrukt om zeker 1,5 meter afstand van elkaar te houden op openbare plekken.

Eerder werd iedereen onder meer opgeroepen geen handen meer te schudden, thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, sociale contacten te vermijden en het liefst thuis te werken als dat mogelijk is.

Maandag sprak premier Mark Rutte voor het eerst het volk toe. In zijn toespraak ging hij in op de genomen overheidsmaatregelen, op de kwetsbaarheid van ouderen en hun bezorgdheid, de schokgolf die de economie en alle ondernemingen en werknemers treft en de bijzondere inspanningen van de artsen en verplegers.

“De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken”, zei hij in zijn toespraak.