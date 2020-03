Koning geeft pluim aan personeel Erasmus MC

Koning Willem-Alexander heeft woensdag gebeld naar bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC. Hij pleegde het telefoontje om het personeel van het Rotterdamse ziekenhuis een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

“Koning Willem-Alexander heeft mij verzocht om namens hem aan jullie allen te laten weten dat hij met ons meeleeft en enorm veel waardering heeft voor de inzet van jullie allemaal, of jullie nu op de IC, SEH, verpleegafdelingen of OK werken of op andere manieren ondersteuning bieden”, schrijft Kuipers op de website van het Erasmus MC.

De koning kon zich een bezoek aan het ziekenhuis nog goed herinneren. “En hij noemde onder andere het personeel dat hij ontmoet heeft in de facilitaire gang en bij de beddenwascentrale. Hij realiseert zich dat ook schoonmakers, logistieke medewerkers en vele anderen een belangrijke rol spelen om het ziekenhuis draaiende te houden en er voor te zorgen dat we goede zorg kunnen bieden aan al onze patiĆ«nten.”

Willem-Alexander informeerde ook naar het wetenschappelijke onderzoek naar het coronavirus in het Erasmus MC. “We hebben verder nog gesproken over het risico op besmetting van eigen medewerkers en de test-voorziening die wij hiervoor hebben ingericht. Ook de mogelijkheden om 1-persoonskamers te gebruiken voor beademing van ernstig zieke patiĆ«nten zijn aan de orde gekomen.”