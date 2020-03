Rode Kruis: onzekerheid en stress door virus

Er leven bij grote groepen mensen veel vragen en onzekerheid en mensen hebben last van stress door het coronavirus. Dat constateert het Rode Kruis. De hulporganisatie roept Nederlanders op de meest kwetsbare mensen op afstand te helpen door bijvoorbeeld te bellen, skypen of whatsappen.

De hulporganisatie begon maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten. Sinds maandagochtend hebben 5150 mensen gebeld. Dinsdag kwamen 2750 telefoontjes binnen. Mensen zijn soms ongerust en verdrietig, of hebben hele praktische vragen over het thuisblijven. De algemene adviezen en tips die het Rode Kruis telefonisch geeft over omgaan met stress in deze tijd heeft de hulporganisatie samengevat in een flyer. Deze wordt over heel Nederland verspreid.

“We zien een enorme saamhorigheid in deze onzekere tijden. Mensen willen massaal een ander helpen. Hoewel iedereen natuurlijk op een veilige afstand van elkaar moet blijven, zijn er genoeg dingen die je wel kunt doen. Bel een ander of schrijf weer eens een brief. Als Rode Kruis zijn we bereikbaar voor mensen met onze telefonische hulplijn, maar iedereen kan klaar staan voor een ander en een luisterend oor bieden. Een van de tips die we geven is dat het heel normaal is om je verdrietig, gespannen, bang of boos te voelen tijdens een crisis. Met anderen hierover praten helpt,” zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. De huidige situatie roept ook bij hen veel vragen op.”