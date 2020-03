Rotterdams actieplan moet scholen veiliger maken

In Rotterdam worden maatregelen genomen om de sociale veiligheid op middelbare scholen en mbo’s te verbeteren.

In het veiligheidsplan, waarmee de gemeente Rotterdam woensdag naar buiten kwam, staat dat onder meer de politie rond probleemscholen extra toezicht houdt. Ook moet particuliere beveiliging op scholen incidenten voorkomen.

Er komt extra geld vrij om docenten te trainen in omgang met agressie en straatcultuur op school en voor voorlichting aan leerlingen over bijvoorbeeld seksuele weerbaarheid. De maatregelen, waarvoor de gemeente 160.000 euro uittrekt, gaan in op het moment dat de scholen weer opengaan.

Rotterdam heeft de laatste tijd te kampen met een toenemend aantal geweldsincidenten onder jongeren. Zo waren er in 2019 volgens de gemeente 93 steekpartijen in de stad, waarbij in 21 gevallen de verdachte jonger was dan 18 jaar.