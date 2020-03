Vrijheidsfeesten mogelijk naar 31 augustus

Evenementen rondom de viering van 75 jaar vrijheid worden mogelijk verplaatst naar 31 augustus van dit jaar. Veluwe Remembers, goed voor zo’n 170 activiteiten in Gelderland, heeft dat woensdag aan de provincie Gelderland voorgesteld. Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn vele honderden festiviteiten en herdenkingen geschrapt, die in maart en april in het noorden en oosten van het land zouden plaatsvinden.

April is voor Noord- en Oost-Nederland de maand dat in 1945 alle gemeenten werden bevrijd. Een deel van de geallieerde strijdkrachten boog na het geslaagde Rijnlandoffensief in Duitsland af naar de Achterhoek in Nederland. Op 2 mei bereikten de bevrijders Delfzijl. Op 5 mei capituleerden de Duitsers en was de bevrijding voor vrijwel heel Nederland een feit.

Veluwe Remembers vindt 31 augustus een geschikte datum, omdat op die dag 75 jaar geleden in Nederland een nationale feestdag vanwege de bevrijding werd gehouden. Het was de verjaardag van koningin Wilhelmina en tegelijk nationale offerdag voor het herstel van het land.

De organisatie komt met een voorstel voor een nieuwe datum, omdat al verleende subsidies voor festiviteiten in gevaar komen. Die zijn aan een uiterste datum gekoppeld, maar door de maatregelen vanwege de virusuitbraak verlopen die data. Veel comités maken zich daar zorgen over. Veluwe Remembers heeft de provincie gevraagd de uiterste subsidiedatum op te rekken. Overkoepelende organisaties in andere provincies gaan dat ook doen.

Onder de afgelaste evenementen zijn onder andere het optreden van Het Grootste Bevrijdingskoor van Nederland in Staphorst-Rouveen, de herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork, de heropening van het informatiecentrum op de Canadese Erebegraafplaats in Holten en de première van een nieuwe jeugdtheatervoorstelling naar het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw.