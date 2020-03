Waarom je moet opletten met Smart Home devices!

Tegenwoordig zijn er steeds meer huishoudelijke apparaten die ook een connectie hebben met bijvoorbeeld je wifi-netwerk, Bluetooth of Google Home. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat zo’n 3,3 miljoen Nederlandse huishoudens op dit moment beschikken over minimaal één Smart Home apparaat. Nederlanders geven daarbij de voorkeur aan apparatuur die te maken heeft met verlichting en energie. Daarbij zijn gemak en comfort de belangrijkste beweegreden.

De gevaren van Smart Home devices

Goedkope varianten

Smart Home devices kent men in allerlei soorten en maten. Of je nu kijkt naar grote ketens als MediaMarkt en Bol.com of naar de buitenlandse koopjes van AliExpress; de smart home apparatuur is overal te koop. Een van de grote nadelen van de goedkopere varianten, is dat hier vaak weinig onderzoek is gedaan naar beveiligingsrisico’s. In dit soort gevallen heeft de fabrikant een kans gezien en daarop ingespeeld. Hoewel in Nederland de regelgeving een stuk strenger is, is dit in het buitenland vaak niet het geval. Koop jij dus een smart home apparaat van een onbekend merk, dan is de kans aanwezig dat deze niet de beveiligingssoftware bevat die men in Nederland wel adviseert.

Een ingeschakelde microfoon of actieve camera

Steeds vaker komen ook dit soort nieuwsberichten naar voren; hackers die meekijken of -luisteren via de camera of microfoon die bij jouw smart home apparaat wordt geleverd. Hierdoor loop je niet alleen op technologisch gebied gevaar, ook je privé leven kan erdoor ernstig beschadigd raken. In een recent bericht werd de kwetsbaarheid van Philips Hue lampen nog aangetoond. Daarbij konden hackers toegang krijgen tot de lampen. Via de zogenaamde Philips Hue-bridge, die geconnecteerd is via wifi, kregen hackers ook toegang tot andere apparaten, zoals pc’s en laptops.

Wat kun je eraan doen?

Installeren van een VPN

Allereerst is het zeer belangrijk om een VPN router aan te schaffen. Dit is een router die het mogelijk maakt om er een VPN op te installeren. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Allereerst zorgt dit ervoor dat de data die je verzendt en ontvangt, versleuteld wordt. Hierdoor is het voor hackers moeilijker om deze data te onderscheppen. Daarnaast wordt jouw locatie verborgen, aangezien je door middel van een VPN verbinding maakt met een server die zich niet op jouw locatie bevindt. Hierdoor heb je tevens de mogelijkheid om content (games, video’s, series) te raadplegen die wellicht in jouw eigen land nog niet beschikbaar zijn.

Updates van apparatuur

Ten tweede moeten ook je smart home apparaten up-to-date gehouden worden. Door middel van ‘reversed engineering’ proberen hackers namelijk toegang te krijgen tot jouw apparatuur. Zij zoeken dan naar apparaten die niet geupdated zijn, waardoor er een beveiligingslek ontstaat. Deze smart home apparaten zijn dan ook een perfecte ingang voor veel hackers tot de rest van jouw data.

Kijk kritisch naar je wachtwoorden

Daarnaast is het nog aan te raden om eens kritisch naar je wachtwoord(en) te kijken. Gebruik bijvoorbeeld niet voor elk apparaat hetzelfde wachtwoord en maak gebruik van bijvoorbeeld karakters, symbolen en cijfers. Gebruik daarbij ook geen wachtwoorden die persoonlijk aan je te linken zijn, zoals je geboortedatum, de naam van je hond of je favoriete hobby. Dit maakt het voor hackers vele malen lastiger om je wachtwoord te kraken.

Wil je voor elk account een ander wachtwoord, dan is het aan te raden om een zogenaamde ‘password-manager’ te gebruiken. Door middel van één master-wachtwoord krijg je toegang tot deze password-manager. Deze is in staat om al je wachtwoorden te onthouden, evenals nieuwe wachtwoorden te genereren. Je kunt daarbij zelf kiezen voor het aantal tekens en welke tekens je wilt gebruiken om je wachtwoord aan te maken.

Tot slot zijn er een aantal belangrijke en eenvoudige maatregelen die je kunt nemen: