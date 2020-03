Bloedbanken onderzoeken bloed op nieuwe coronavirus

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Dat zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

“Er komen dagelijks ongeveer 2000 bloeddonoren bij de bloedbank, dat is een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land. We gaan de eerste monsters deze week meten en als alles goed gaat meten we twee weken van nu de hele bulk. We beginnen met 10.000 mensen, dat zijn alle mensen die in Nederland in één week bloed doneren’’, aldus Zaaijer.

Het plan is om die bloedtest om de zoveel weken te herhalen. Daarmee ontstaat een goed beeld van de groeiende groepsimmuniteit tegen corona in Nederland. In Nederland zijn 331.000 bloeddonoren, zo’n 10.000 donoren geven wekelijks bloed. Zaaijer: “Ongeveer 99 procent heeft toestemming gegeven op onderzoek naar zijn of haar bloed en verder kan het volledig geanonimiseerd worden.’’