Geprekken over niet meer toelaten van bezoek in verpleeghuizen

De kans bestaat dat de verpleeghuizen wegens het coronavirus op slot gaan voor bezoekers. Zowel ActiZ, de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg aan ouderen, als Vereno, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, zegt na een bericht in De Telegraaf dat er donderdag gesprekken over lopen.

De maatregel zou dan worden genomen om de toch al zwakke bewoners tegen het nieuw coronavirus te beschermen, maar ook het personeel. Voor de bewoners is het virus gevaarlijker dan voor wie ook en personeel kan nu al helemaal niet meer worden gemist.

Er zijn overigens al instellingen voor ouderenzorg in met name Noord-Brabant gesloten.Ook heeft Lyvore, dat ouderenzorg in Soest, Baarn en Amersfoort aanbiedt, zondag al besloten alle verpleeghuizen en woonzorglocaties te sluiten voor bezoekers. Ook DrieMaasStede in Schiedam heeft de maatregel reeds genomen.

In andere inrichtingen gelden nu nog beperkte bezoekregelingen.

Het crisisteam van het kabinet komt donderdag opnieuw bijeen. Als er een beslissing komt over het sluiten van verpleeghuizen, zal deze genomen worden in de Ministeriƫle Commissie Crisisbeheersing (MCCb), laten ingewijden weten.