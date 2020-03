Griepepidemie lijkt teruggekeerd

In Nederland is weer sprake van een griepepidemie. Volgens de nieuwste cijfers van het Nationaal Influenza Centrum (NIC) meldden zich vorige week 11,5 patiënten per 10.000 inwoners bij de huisarts met griepverschijnselen. Een week eerder waren dat er 10 per 10.000. Dat betekent dat twee opeenvolgende weken het aantal meldingen van een ‘influenza-achtig ziektebeeld’ is uitgekomen boven de epidemie-grens. In de weken ervoor werd die grens niet gehaald.

Of er echt meer griepgevallen zijn is niet zeker. De stijging kan volgens het NIC ook komen doordat mensen zich uit angst voor het nieuwe coronavirus met symptomen melden bij de huisarts, terwijl ze dat in geval van een ‘gewone’ griep niet zouden doen.

Vooral 65-plussers en veel mensen in het noorden van het land meldden zich met griepverschijnselen.