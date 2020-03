Invictus Games in Den Haag afgeblazen

De vijfde Invictus Games, die in mei in Den Haag zouden worden gehouden, gaan niet door in verband met de coronacrisis. Aan het internationale sportevenement voor militairen met blijvend letsel zouden vijfhonderd sporters uit negentien landen deelnemen.

Het evenement zou worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag en het Hofbad in Ypenburg. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden. Daarna volgden Orlando, Toronto en Sydney.

De organisatoren onderzoeken nu de opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021.

“Het Coronavirus en de effecten ervan maken deel uit van een wereldwijde pandemie die in de toekomst elk openbaar evenement zal be├»nvloeden. Daarom bevinden we ons in een duidelijke situatie die ons geen andere keus laat dan de Invictus Games te verzetten naar 2021”, laat Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020, weten.

De Invictus Games worden ook afgeblazen omdat het een grote belasting zou vormen voor de gezondheidszorg en de infrastructuur die nodig is voor de bestrijding van het coronavirus. “Als organisatie willen we de enorme uitdaging die er nu in Nederland ligt, niet vergroten door een internationaal en potentieel kwetsbaar publiek samen te brengen in Den Haag”, staat in een verklaring.

Het evenement bestaat uit tien sporten waarin om de hoogste eer zou worden gestreden. Er zouden 32 Nederlanders aan meedoen.

De Invictus Games moet het herstel van de mentaal of fysiek gewonde veteranen stimuleren. Verder moet het evenement de revalidatie ondersteunen en zorgen voor meer begrip en respect voor de militairen.

De Duitse stad D├╝sseldorf is in 2022 de volgende gaststad voor de Invictus Games.