Meerdere filialen Jumbo introduceren ‘ouderenuurtje’

Supermarktketen Jumbo werkt inmiddels in meerdere vestigingen met een ouderenuurtje. Dat gebeurt onder meer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stelde zo’n ouderenuurtje naar Belgisch voorbeeld woensdag voor. Ouderen mijden nu in sommige gevallen de supermarkt uit angst voor besmetting met het nieuwe coronavirus.

Een Jumbo-filiaal in Nieuwkoop vroeg klanten donderdagochtend van 07.30 tot 09.00 uur om voorrang te verlenen aan 65-plussers, laat Jumbo desgevraagd weten. “Wij weigeren daarbij anderen niet expliciet de toegang maar doen wel een beroep op hun solidariteit.” Volgens Jumbo wordt het initiatief donderdag en in de komende dagen ook in andere filialen ge├»ntroduceerd.

Een vestiging in Spakenburg begon donderdag tussen 08.00 en 09.00 uur met het ouderenuurtje. Daar geldt hetzelfde beleid als in Nieuwkoop. “Er waren vanochtend relatief gezien veel meer ouderen”, vertelt de bedrijfsleider van dat filiaal. “Ook ouderen uit de vaste klantenkring die normaal later op de dag komen.”

Klanten reageren volgens de bedrijfsleider positief op de maatregel. “Niet-ouderen die wij tijdens dat uurtje attendeerden, gaven aan dat zij nog niet bewust waren van het initiatief en zeiden er graag rekening mee te houden. Wij gaan hen natuurlijk niet weigeren. Er zitten bijvoorbeeld mensen tussen die in de zorg werken.” Ouderen hebben veel waardering voor het initiatief, aldus de bedrijfsleider.