Nederlanders vast op cruiseschip om corona

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen ontvangen van Nederlanders op het cruiseschip Costa Luminosa. Dat laat het ministerie weten in reactie op berichtgeving door de Volkskrant. Volgens de krant zitten er 121 Nederlanders vast op het schip vanwege het nieuwe coronavirus.

Hoeveel Nederlanders er op het schip zitten, kan het ministerie niet zeggen. Als er verzoeken om bijstand komen, biedt het ministerie, voor zover dat mogelijk is, bijstand, aldus een zegsman. “We snappen heel goed dat opvarenden in onzekerheid zitten en graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen.” De woordvoerder wijst erop dat het aan de rederij en de betrokken reisorganisaties is om te zorgen dat de passagiers kunnen terugkeren. Waar nodig kan het departement daarbij helpen.

Op het schip is volgens de Volkskrant bij drie mensen het virus vastgesteld. De drie waren toen al van boord. Het cruiseschip, dat niet onder Nederlandse vlag vaart, is onderweg naar de Franse havenstad Marseille. Onduidelijk is of de passagiers daar van het schip af kunnen, aangezien Frankrijk sinds dinsdag ‘op slot’ is.