Politie onderzoekt mogelijk dierenleed tijdens training honden

De politie gaat bekijken of er sprake is van dierenleed tijdens trainingen van politiehonden. Bij eventuele strafbare feiten zal de politie actie ondernemen, zo zegt de politie in een reactie op een uitzending van Undercover in Nederland van journalist Alberto Stegeman. Daarin was donderdag onder meer te zien dat een stroombalk wordt gebruikt bij het africhten van honden die mogelijk worden verkocht als politiehond.

Stegeman filmde op drie locaties van leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), een vereniging die overigens geen onderdeel is van de politie. “Deze beelden zijn schokkend om te zien”, zo zegt de politie. De politie zegt zelf geen pups af te richten, maar elk jaar ongeveer zestig jonge afgerichte honden van particuliere africhters te kopen die geschikt zijn om te trainen tot inzetbare politiehonden. De honden koopt de politie van africhters die meestal lid zijn van die KNPV.

“De politie vindt het schokkend om te zien hoe sommige africhters met de honden omgaan. Als uit de beelden uit het programma van Alberto Stegeman herleidbaar wordt om welke africhters het gaat, dan zal de politie hier geen zaken meer mee doen.”

De particulieren van wie de politie pups koopt, richten deze honden af met een programma dat in principe geschikt is voor een toekomstige politiehond, stelt de politie. “Dit programma wordt door deze particulieren afgesloten met een certificaat ‘politiehond van de KNPV’. Dit certificaat is in het verleden zo genoemd en dat leidt tot verwarring. Dat komt omdat het hier een certificaat betreft van een particuliere vereniging en niet zoals de naam doet vermoeden een certificaat van de politie. Dit is ongewenst, vandaar dat de politie in gesprek is met het hoofdbestuur van de KNPV en onderzoekt hoe dit, eventueel ook juridisch, is te veranderen.”

Het hoofdbestuur van de KNPV zegt de erkenning van een aantal verenigingen te hebben ingetrokken na het zien van de beelden en aangifte te doen. “De KNPV eist dat de hond middels diervriendelijke trainingsmethoden wordt opgeleid en biedt de leden ruim de gelegenheid tot het volgen van diverse interne trainingsopleidingen.” Ook noemt de vereniging de beelden hartverscheurend. “Dit soort toestanden zijn niet van deze tijd en kunnen en mogen NIET worden getolereerd in Nederland!”, staat op de website van de KNPV.