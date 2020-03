De politie heeft donderdagmorgen vroeg in een huis in de Hoefstraat in Tilburg het stoffelijk overschot van een man gevonden. In de loop van de ochtend is een 37-jarige Tilburger aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man en de omstandigheden waaronder hij om het leven is gekomen.