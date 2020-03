Achttien Nederlanders vast op cruiseschip bij Hawaii

Achttien Nederlanders die op een cruiseschip zitten dat onderweg is naar Hawaii, weten nog niet wanneer zij terug naar Nederland kunnen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

De Maasdam van de Holland-Amerika Lijn is onderweg naar de eilandengroep, waar het alleen mag aanmeren om bij te tanken en om voorraden aan te vullen. De passagiers mogen daar vanwege het coronavirus niet van boord. Volgens Buitenlandse Zaken is niemand op het schip besmet.

Het ministerie had via de rederij vernomen dat er maatregelen waren getroffen om de Nederlandse opvarenden vanuit Hawaii terug te brengen naar Nederland. De autoriteiten daar laten dat echter niet toe. De Nederlandse ambassade in Washington heeft contact over de situatie met de lokale autoriteiten.

Buitenlandse Zaken hoopt dat de Nederlanders op het schip, als dat mogelijk is, laten weten hoe het met hen gaat. Het ministerie kan naar eigen zeggen ook “berichten doorgeven aan familieleden in Nederland. Als u dat wilt, geef dat dan aan, dan leggen wij contact met de collega‚Äôs in Den Haag die dat verder verzorgen. Als u nog geen contact heeft gelegd met uw reisverzekering, dan is dat ook verstandig om nu te doen.”