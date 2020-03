Burgemeestersvoorzitter: scenario lockdown in de maak

Alle 355 burgemeesters zijn bezig met de voorbereidingen van een scenario waarin een lockdown ingaat. Dat zei voorzitter Liesbeth Spies van het Genootschap van Burgemeesters vrijdagmiddag in radioprogramma De Nieuws BV.

Op de vraag of de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hiermee bezig is, zei Spies: “Daar is zij niet alleen mee bezig, maar daar zijn we allemaal mee bezig. Omdat we natuurlijk samen met de mensen van de GGD en van de politie en van de veiligheidsregio’s alle scenario’s aan het uitwerken zijn.”

Volgens haar zijn ingrijpender maatregelen mogelijk nodig “als de capaciteit van de zorg nog intensiever benut moet gaan worden”. Volgens haar is een van de scenario’s het nog verder stilleggen van het openbare leven. “Een ander scenario is ook: wat als na 6 april deze situatie toch nog langer voortduurt? Dus er wordt achter de schermen door heel veel mensen heel hard gewerkt en nagedacht om allerlei als-dan-situaties in beeld te brengen, waarvan we natuurlijk hopen dat die allemaal niet nodig hoeven te zijn. Maar waar we wel rekening mee moeten houden.”

Spies zegt dat burgemeesters een groot beroep doen op hun inwoners “om zich zo goed mogelijk te houden aan de voorschriften die er zijn”. Volgens haar levert Nederland een “fantastische prestatie” en “houdt iedereen zich keurig aan de adviezen die het RIVM en de GGD geven”.

Ze wijst er wel op dat er op dit moment in alle veiligheidsregio’s een noodverordening geldt die bepaalt dat er nergens meer dan honderd mensen tegelijk mogen zijn. En dat burgemeesters handhaven als dat niet nageleefd wordt.

Spies hoopt dat Nederlanders adviezen en regels blijven naleven. “Want de kans is groot dat we het met elkaar echt nog een tijd moeten volhouden.”