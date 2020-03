Coronacentrum voor ggz-patiënten in Nijmegen

Drie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland openen volgende week in Nijmegen een coronacentrum voor patiënten die niet op hun eigen locatie kunnen blijven. Het gaat om coronapatiënten die niet in staat zijn om zich te houden aan de richtlijnen tegen verspreiding van het virus, bijvoorbeeld doordat ze weglopen, dwalen of recalcitrant zijn.

IrisZorg, ProPersona en de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) zijn volgens een woordvoerder de eerste ggz-instellingen in Nederland die zo’n speciale opvang inrichten. “In eerste instantie worden coronapatiënten gewoon opgevangen en verzorgd in hun vertrouwde omgeving, thuis of in een instelling. Maar soms blijkt dat bijna onmogelijk. Door hun gedrag vormen ze een groot risico dat ze anderen besmetten.”

Het coronacentrum is ingericht in een leegstaand gebouw bij het academische ziekenhuis Radboudumc. Er zijn vooralsnog tientallen bedden beschikbaar. De drie instellingen regelen zelf personeel en verzorging. Het Radboudumc zorgt voor beveiliging en bewaking. De bezoekregels van het Radboudumc gelden, zoals een gezondheidscheck bij de ingang. “In het weekeinde worden nadere details uitgewerkt”, aldus de woordvoerder.