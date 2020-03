‘Coronaminister’ De Jonge naarstig op zoek naar opvolger Bruins

De nieuwe ‘coronaminister’ Hugo de Jonge wil snel een opvolger vinden voor zijn afgetreden collega Bruno Bruins. De Jonge is “volop bezig” met de zoektocht naar een nieuwe minister om hem bij te staan op het ministerie van Volksgezondheid.

Bruins coördineerde binnen het kabinet de strijd tegen het coronavirus, maar raakte oververmoeid en trad donderdag af. De Jonge heeft zijn taken overgenomen en is nu de spil van de coronabestrijding. Die taak behoudt hij, ook als er een opvolger voor Bruins is gevonden.

Een nieuwe minister is “hard nodig”, onderstreept de CDA-vicepremier. “Er is ongelofelijk veel te doen en die plek moet snel bezet worden.”