Driekwart hart- en vaatpatiënten heeft corona-angst

Veel mensen met hart- en vaatziekten maken zich ernstig zorgen over het nieuwe coronavirus. In een peiling van expertisecentrum Harteraad geeft driekwart van de ondervraagden aan bang te zijn om ernstig ziek te worden. Twee op de drie is bezorgd dat dit een dierbare overkomt.

Hart- en vaatpatiënten behoren tot de risicogroep, voor wie besmetting met het virus ernstiger gevolgen kan hebben dan voor mensen die helemaal gezond zijn. Velen van hen zijn zich daarvan bewust. Ze zitten met veel vragen en onduidelijkheden, bijvoorbeeld over het risico om aan het virus te overlijden en de druk op de zorg. “Wat als de ic’s overvol raken? Is er dan plek voor mij?”, zo verwoordt Harteraad een van de zorgen.

De organisatie benadrukt dat op dit moment nog voldoende plaatsen in ziekenhuizen zijn om ernstig zieke mensen te verzorgen. De bezetting op de afdelingen intensive care neemt wel snel toe. Volgens het laatste cijfer van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dat donderdag werd gepubliceerd, liggen 210 mensen met het coronavirus op de ic.

In navolging van het RIVM raadt Harteraad mensen met hart- en vaatziekten aan zich te onthouden van sociale contacten en voor de komende weken afspraken af te zeggen.